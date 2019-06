Američka fudbalerka odbila da pjeva himnu i opsovala Trampa

Američka fudbalska reprezentativka Megan Rapino odbila je da pjeva himnu na utakmici između SAD–a i Tajlanda i tako nastavila proteste protiv državnog vrha.

Dok su ostale saigračice uglas pjevale himnu SAD, Megan Rapino, zamjenica kapitena i jedna od najiskusnijih u ekipi, nijemo je posmatrala zastavu svoje zemlje.

Rapino je, prije nekoliko godina, postala prvi bijeli sportista koji je kleknuo tokom intoniranja nacionalne himne i tako stala rame uz rame sa Mahmudom Abdul Raufom (rođen kao Kris Džekson) i Kolinom Kapernikom kao istaknuti sportisti koji se bore protiv rasne nejednakosti, policijske brutalnosti i ostalih stvari.

"Vjerovatno nikada neću staviti ruku preko svog srca i vjerovatno više nikada neću zapjevati nacionalnu himnu. Zaista je dobar osjećaj reći Trampu i njegovoj administraciji 'Je***e se"!' Oni se veoma ružno ponašaju prema ljudima koji ne liče na njih", Rapino, prenosi "B92".

American football player Megan Rapinoe refuses to sing the national anthem as a & # 39; F You to Trump & # 39; https://t.co/Loj79r5TXZ pic.twitter.com/Yl9J8wvA27