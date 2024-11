Amorim: Junajted? Bilo je sad ili nikad

Portugalski trener Ruben Amorim kaže da ga je Mančester junajted stavio u situaciji da mora u roku tri dana da odluči – dolazi li ili ostaje u Lisabonu.

Amorim (39) je u petak zvanično postao novi glavni trener "crvenih đavola", koje će preuzeti 11. novembra.

"Sezona je počela, odlično smo krenuli, a onda je došao Mančester junajted, platio otkupnu klauzulu. Nikad nisam razgovarao sa predsjednikom. Tri dana sam govorio da želim da ostanem do kraja sezone, ali mi je onda rečeno da to nije moguće. Bilo je sada ili nikada ili bi Mančester izabrao drugu opciju. Imao sam tri dana da odlučim, da donesem odluku koja radikalno mijenja moj život", rekao je Amorim.

Pa je dodao.

"Imao sam druge ponude, predsjednik i sportski direktor to mogu da potvrde. Nije prvi put da me traži drugi tim. Poslije Sportinga sam želio taj klub, Mančester. Postoji trenutak kada moram da napravim korak naprijed u karijeri. To se i dogodilo. Bilo mi je teže nego bilo kom navijaču Sportinga, vjerujte mi, ali sam morao ovo da uradim".

Amorim će na još dva meča predvoditi Sporting.

"Sada idem kući srećniji jer sam objasnio. Ljudi kažu: ‘U pitanju je novac’, ali je postojao je drugi tim koji je želio da plati tri puta više od Mančestera. Bila je ovo najbolja faza u mom životu. Svi u Sportingu znaju. Razumijem razočaranje navijača, ali danas je oproštaj. Imamo još dvije važne utakmice protiv Mančester sitija i Brage".

Budućnost Ruda van Nistelroja ostaje nejasna.

"Povešću svoj stručni štab sa sobom. To je bio jedan od mojih uslova. Vodio sam ih sa sobom još od Kasa Pije."

Upitan je i da li planira da dovede najboljeg strijelca tima, Viktora Đekereša.

"Đekereš košta 100 miliona i teško je. Neću kupiti nijednog igrača Sportinga u januaru", zaključio je Amorim, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.