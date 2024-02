Trener Real Madrida Karlo Anćeloti komentarisao je budućnost Luke Modrića u ''Kraljevskom klubu''.

Luka Modrić je za vikend sjajnim udarcem sa vrha šesnaesterca donio konačnu pobjedu Real Madridu protiv Sevilje sa 1:0.

Ipak, poznato je da je 39-godišnji Modrić nezadovoljan minutažom u Real Madridu te da kako stvari stoje neće produžiti ugovor sa klubom, a sada je o njegovoj budućnosti progovorio i šef struke Karlo Anćeloti.

''Budućnost je u Modrićevim rukama, on će odlučiti što želi iduće sezone. Moramo samo pričekati njegovu odluku. On, Toni Kros i Načo Fernandez su u istoj situaciji. Klub ima dovoljno vremena za srediti to idućih mjeseci'', kazao je Anćeloti na pres konferenciji poslije utakmice sa Sevilje

Potome je dodao:

''Savršeno razumijem što može misliti Modrić kada ne igra jer sam ja i sam to doživio kao igrač. Uprkos tome Modrić ne izgleda poput igrača koji je ušao u 39. godinu. Proslavili smo taj Lukin pogodak jer je to zaslužio. Zabio je sjajan pogodak i puno doprinio nakon što je ušao u igru. Jako mi je teško kada ga držim na klupi, ali on svakodnevno pokazuje da je primjer čitavoj ekipi''.

