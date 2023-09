Anćeloti: Ćabi Alonso može da bude trener Reala

Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je da se nada da će Ćabi Alonso u budućnosti da bude šef stručnog štaba madridskog kluba, prenose španski mediji.

Alonso je trenutno trener Bajera iz Leverkuzena.

Radio Marka je u ponedjeljak objavila da bi Alonso na kraju sezone trebalo da zamijeni italijanskog stručnjaka, koji bi trebalo da preuzme reprezentaciju Brazila.

"Znam da ima veliko znanje i da ima mogućnost da bude trener ovde u Realu. Želim to njemu ili Raulu ili Arbeloi da budu trener i u Realu jer ih volim mnogo i nadam se da će jednog dana da treniraju Real", naveo je Anćeloti, prenosi Tanjug.

Real se nalazi na trećem mestu na tabeli sa 15 bodova, odnosno madridski klub je ostvario pet pobjeda i jedan poraz.

"Normalno je da vas kritikuju kada stvari ne idu kako treba. Ne zanima me to. To je dio posla. Treba da vidite i stvari koje smo uradili dobro kojih je mnogo. Malo je stvari koje su bile loše. Moja ocjena toga je drugačija od svih ostalih, a znam da neke stvari moramo da unaprijedimo", zaključio je Anćeloti.