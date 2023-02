Anćeloti: Ne idem iz Reala osim ako me ne otjeraju

Trener fudbalera Reala Italijan Karlo Anćeloti ponovio je da ne želi da napusti Madrid, pošto je zadovoljan saradnjom sa čelnicima i igračima novog svjetskog klupskog šampiona, prenose španski mediji.

Real je sinoć osmi put u istoriji postao svjetski klupski šampion, pošto je u Maroku pobijedio Al Hilal rezultatom 5:3.

"Ne idem iz Madrida osim ako me ne otjeraju. Nikada nisam imao namjeru da preuzmem reprezentaciju Brazila, to su bile dezinformacije", rekao je Anćeloti.

Italijanski stručnjak je istakao da je srećan što se u Madrid vraća sa trofejom.

"To smo morali da uradimo, mnogo sam srećan. To je važna titula za sve u Madridu. To će da bude podsticaj da se dobro pripremimo za nastavak sezone, pošto nam je potrebno dosta samopouzdanja. Imali smo fantastičnu atmosferu u Rabatu. Dobro smo se proveli u Maroku, vraćamo se kući sa trofejom, što je najvažnije", dodao je Anćeloti.

Realu predstoje dva meča u španskoj La Ligi protiv Elčea i Osasune, a onda će madridski klub 21. februara gostovati Liverpulu u prvom meču osmine finala Lige šampiona.