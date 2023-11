Anćeloti: Real je najveći klub na svijetu

Trener fudbalera Reala Karlo Anćeloti izjavio je danas da je madridski klub najveći na svijetu i dodao da ne razmišlja o produženju ugovora sa vicešampionom Španije.

Fudbaleri Reala dočekaće sutra u Madridu ekipu Napolija u meču petog kola grupe C Lige šampiona (LŠ).

Anćeloti je bio trener Napolija od maja 2018. do decembra 2019. godine. On je u decembru 2019. godine dobio otkaz u Napoliju i to nekoliko sati pošto je klub iz Napulja pobijedio Genk i izborio plasman u nokaut fazu LŠ.

"Bilo mi je lijepo u Napulju. Ne želim osvetu", rekao je italijanski stručnjak na konferenciji za medije u Madridu.

Anćeloti ima ugovor sa Realom do kraja sezone. Novinari su pitali italijanskog stručnjaka da li želi da produži ugovor sa madridskim klubom.

"Ne razmišljam o tome. Dajem vam šansu da postavite drugo pitanje", odgovorio je trener Reala, navode mediji u Madridu, prenosi Tanjug.

Italijanski stručnjak je u svojoj karijeri pored Reala i Napolija trenirao i Ređinu, Parmu, Juventus, Milan, Čelsi, Pariz Sen Žermen, Bajern i Everton.

"Svih ekipa se dobro sjećam. Ne želim da pokažem nepoštovanje, ali osjećam nešto posebno prema Milanu i Realu. Jednostavno zato što je Real najveći klub na svijetu", poručio je Anćeloti.

Real je prvi na tabeli grupe C sa 12 bodova i već je izborio plasman u osminu finala LŠ. Napoli je drugi na tabeli sa sedam, Braga ima tri, dok je Union posljednji sa samo jednim bodom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.