Anćeloti: Zvali su me iz Italije, ali odbio sam ih

Italijanski trener Karlo Anćeloti izjavio je da je imao ponudu da preuzme reprezentaciju svoje države, ali da nije pristao jer mu je trenutno klupski fudbal na prvom mjestu.

"Pozvali su me iz Saveza, bili su zainteresovani da me dovedu. Rekao sam im da mi je velika čast što me žele, ali da selektorski posao doživljavam drugačije od trenerskog. I dalje hoću da uživam u svakodnevnom treningu i radu, a to kao selektor ne bih mogao" , izjavio je doskorašnji trener Bajerna za La Domeniku Sportivu.

On se spominjao kao glavni kandidat za klupu Azura poslije otkaza Ðanpjeru Venturi zbog debakla protiv Švedske u baražu za Svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine.

Anćeloti je više od dva mjeseca bez angažmana, kada je napustio Bajern, a u posljednje vrijeme je često dovođen u vezu sa Milanom.

"Italijanska liga je među najkonkurentnijim u Evropi, za razliku od francuskog prvenstva. Nisam pričao sa rukovodstvom Milana na temu mog dolaska iako sam bio povezivan sa bivšim klubom, kao i sa reprezentacijama Kine, Hrvatske i Saudijske Arabije", izjavio je dvostruki prvak Evrope sa Rosonerima dodajući da nikada ne bi vodio Juventus.

Anćeloti je trenirao velikane poput Juventusa, Milana, Čelsija, Pariz Sen Žermena i Bajerna, osvojio je ukupno 20 trofeja vodeći ove klubove, među kojima tri Lige šampiona.