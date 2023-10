Anćeloti jasan: Modrić i ja nemamo problem

Real Madrid je stigao u Napulj na meč drugog kola grupe "C" Lige šampiona koji se u utorak veče od 21.00 čas igra na stadionu "Dijego Armando Maradona". Trener Karlo Anćeloti će tako na noge bivšem klubu kome je udario temelje za sadašnja izdanja i dobro zna šta ga očekuje.

Pamti sigurno Karlo noć 10. decembra 2019. godine kada ga je predsjednik Napolija Aurelio De Laurentis obavijestio o otkazu iako je dobio Genk 4:0 i plasirao se u osminu finala Lige šampiona.

"Da, povratak u prošlost. U grad gdje sam doživeo lijepe momente. Za mene će sutrašnja utakmica biti najteža jer su dres i grb Reala teški. A, što se tiče De Laurentisa, imam vrlo dobar odnos sa njim. Kad odnos između kluba i trenera dođe na određen nivo onda treba da odete. A, ja sam se vratio u najbolji klub na svijetu", rekao je Karlo Anćeloti.

Ističe da Napoli poznaje i veoma cijeni.

"Igramo protiv jednog od najboljih timova Italije. Oni imaju visok nivo kvaliteta igre, individualnost i dobru atmosferu. Mi moramo da "ih gurnemo", da radimo ono što smo uradili Đironi", kazao je italijanski stručnjak.

Osvrnuo se i na pridošlicu ovog ljeta Džuda Belingema.

"Belingem se vrlo dobro prilagodio našem timu. Pokazuje sve kvalitete koje ima. Za mene, imamo najbolji tim na svetu i moramo da nastavimo da igramo sa mnogo entuzijazma".

Luka Modrić nije izgubio svoje mjesto u timu po dolasku engleskog fudbalera.

"Nemamo mi problem sa Modrićem, on nema problem sa nama. Ponekad moram da donosim teške odluke, ne znam kako da vam to objasnim. To je tehnička odluka, u posljednje dvije utakmice nije igrao, prije toga jeste na startu Lige šampiona. Jednog dana ću na klupi ostaviti Kamavingu, drugog Čuamenija. Imam sedmoricu igrača u veznom redu, igraju samo četvorica", rekao je trener Reala.