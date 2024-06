Anćeloti kaže da zna zašto je Klop napustio Liverpul

Strateg Reala iz Madrida i fudbalska ikona, Karlo Anćeloti vjeruje da je iza odluke Jirgena Klopa da napusti Liverpul stajao "pretjerani teret" elitnog menadžera.

Nijemac je potvrdio svoj odlazak na početku godine i uživao je u emotivnom oproštaju nakon što je vidio pobjedu svoje ekipe posljednji put posljednjeg dana sezone. Okončalo se gotovo devet godina na "Ejnfildu", u kojima je Klop osvojio Premijer ligu i Ligu šampiona.

Bivši šef Borusije Dortmund postao je poznat po svom intenzivnom stilu fudbala i često je animirao stadion na aut-liniji, dajući svoje srce na teren. Anćeloti je Klopov odlazak uporedio s odlaskom Ariga Sakija, koji je devedesetih napustio izuzetno uspješnu ekipu AC Milana s jednostavno prevelikim zahtjevima posla.

Rekao je Don Karlo za "il Giornale":

"Ne vidim nikakve posebne novosti, ovo je uvijek bio naš posao, ali slučaj Klop je značajan. Kontinuirani pritisak, teret odgovornosti postaju preveliki teret, opsesija preuzima. To se takođe dogodilo Arigu Sakiju."

To potkrepljuje i Klopovim priznanjem, kada je njegov odlazak javno objavljen, da jednostavno nije imao energije nastaviti na Mersisajdu s obzirom na to što je potrebno da ostane konkurentan na elitnom nivou, prenosi "The Mirror".

