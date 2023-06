Anćeloti podnio tužbu protiv Evertona

Engleski mediji prenijeli su vijest da je trener Real Madrida Karlo Anćeloti, podnio tužbu protiv svog bivšeg kluba Evertona, ali da se još nijedna od spomenute dvije strane nije oglasila po tom pitanju.

Kako se navodi, on je 9. juna podnio tužbu Višem sudu u Londonu, a ona se odnosi na "opšte komercijalne ugovore i aranžmane" te se sve mora ispitati pred privrednim sudom, nakon čega će biti poznato više detalja.

Slučaj je, navodi se, naveden kao "Anćeloti protiv Evertona", a engleski mediji ističu da nijedna od dvije strane još uvijek nije oglasila i da se ne zna o čemu se tačno radi, odnosno zbog čega je ovaj stručnjak tužio "Karamele" i šta želi od njih.

Carlo Ancelotti is taking Everton to court — but few details have been made public Everything we know about the High Court action https://t.co/vhsuN5bkpL#OptusSport #PL pic.twitter.com/bqsuB7ykBw