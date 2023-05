Andrea Pirlo dobio otkaz

Italijanski fudbalski trener Andrea Pirlo (44) više nije trener Karagumruka, potvrdio je turski prvoligaš.

Klub je naveo da su omogućili Andrei Pirlu i njegovom stožeru da ranije napuste klub kako bi mogli planirati budućnost. Još su dodali da će pokušati pobijediti u preostalim prvenstvenim utakmicama te iskoristiti vrijeme kako bi stvorili plan.

"Sretni smo što smo jednu sezonu sarađivali s Andreom, kojem se zahvaljujemo na doprinos klubu. Želimo mu sve najbolje u budućnosti", stoji u službenom saopštenju Karagumruka, devetog kluba turskog prvenstva.

Pirlo je tim preuzeo u junu prošle godine, a ugovor mu je trajao do juna ove godine, odnosno još otprilike mjesec dana, što znači da je otišao malo prije isteka.

