Andrea Pirlo za "Nezavisne": Maestrov posljednji ples

Kako su godine prolazile, on je postajao sve bolji i bolji. Tokom karijere su se za njega otimali mnogi bogati evropski klubovi, ali on je sve do samog kraja ostao vjeran Italiji, gdje je, između ostalih, igrao za Juventus, Milan i Inter. Svi ljubitelji fudbala uživali su u kreacijama legendarnog Andree Pirla, koji je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao o svom najjačem oružuju - slobodnom udarcu, osvajanju Svjetskog prvenstva 2006, ali i oproštajnom meču, koji se igra ovog mjeseca.

Fudbalski put popločan uspjesima počeo je 1995, kada je sa 16 godina debitovao na velikoj sceni u dresu Breše. Tada je malo ko mogao da očekuje da će golobradi Pirlo izrasti u jednog od najboljih veznih igrača svih vremena. Kako su godine prolazile riznica trofeja postajala je sve brojnija, a onda je došlo ono neminovno - Italijan, tada u dresu Njujorka, prošle godine kazao je da završava karijeru sa 38 godina. Iako su svi znali da je taj dan morao da dođe, svi koji vole najvažniju sporednu stvar na svijetu bili su svjesni da je fudbal dobio još jedan težak udarac.

Posljednji ples fudbalera, koji je zbog svoje fudbalske genijalnosti s pravom nosio nekoliko nadimaka - Arhitekta, Profesor, Maestro i Mocart, svi će moći da vide 21. maja, kada će na "San Siru" biti odigran oproštajni meč, koji nosi naziv "Maestrova noć" ("La Notte del Maestro"). O kakvoj legendi se radi dovoljno govori da će na oproštnoj "žurci" biti legenda do legende - Đanluiđi Bufon, Fabio Kanavaro, Paolo Maldini, Alesandro Nesta, Frank Lampard, Klarens Sedorf, Andrij Ševčenko, Ronaldo, Ronaldinjo, Alesandro del Pjero, Frančesko Toti...

"Ovaj meč će biti veoma emotivan. Moram da priznam da nisam nervozan, nego sam srećan što ću ponovo da igram. I to posljednji put s prijateljima, s ljudima s kojima sam dijelio svlačionicu u Breši, Ređini, Interu, Milanu, Juventusu, Njujorku i reprezentaciji Italije. Želja mi je da taj meč bude veliko slavlje za porodice i sve ljubitelje fudbala", rekao je legendarni Italijan.

One najvažnije trofeje u karijeri je osvajao u dresu Milana, Juventusa i "azura". Šest puta je bio prvak Italije, dva puta se popeo na krov Evrope s "rosonerima", bio je prvak svijeta s Italijom.... Teško je nabrojati sva individualna priznanja koja je dobio tokom 22 godine karijere i iako je jednom rekao da ga malo "žulja" što nije obukao dres Real Madrida ili Barselone, kaže da nema za čim da žali.

"Baš ništa ne bih mijenjao. Veoma sam zadovoljan karijerom koju sam imao. Osvojio sam veliki broj trofeja i ne žalim za ničim", jasan je bio Pirlo.

Kada ste u karijeri osvojili skoro sve teško je izdvojiti neki trofej ili priznanje kao najomiljenije. Ipak, ta 2006. i Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj zauzima posebno mjesto u njegovom srcu.

"Ništa ne može da se poredi s osvajanjem titule prvaka svijeta s reprezentacijom. Bilo je veoma uzbudljivo podići 'Boginju'. Nije bilo nimalo lako osvojiti titulu jer smo igrali protiv veoma jakih reprezentacija kao što su Njemačka i Francuska", kazao je Pirlo.

Kao i svi fudbaleri, bio je svjestan da će jednog dana doći kraj. Uspio je maksimalno da produži karijeru jer samo rijetki sa 38 godina mogu da igraju na vrhunskom nivou kao što je to on činio. "Kraj je odsvirao" nakon dvije godine u MLS ligi, iako ističe da nije bilo nimalo lako. Fudbal je njegov život i naravno da će ostati uz zeleni tepih. Spominjao se kao potencijalni član stručnog štaba Italije, ali...

"Odlučio sam da se povučem prošle godine jer sam shvatio da je došao pravi trenutak. Sigurno je da ću i dalje ostati u fudbalu, ali trenutno ne razmišljam o opcijama. Pripremam se za posljednji meč i nakon toga idem na odmor", rekao je Pirlo i dodao da nije teško ostati na vrhunskom nivou ni kada zagazite u četvrtu deceniju života:

"Nema tu nikakve posebne tajne. Kao profesionalni fudbaler moraš da budeš veoma pažljiv i da budeš na specifičnim dijetama. I ono što je najvažnije - tokom treninga moraš da radiš naporno."

Tokom karijere posebno je obraćao pažnju na slobodne udarce, koji su s vremenom postali njegov zaštitni znak. Otkrio nam je da je i to plod napornog rada, jer ništa neće doći samo od sebe.

"Od kada sam bio dijete posebno sam trenirao slobodne udarce. Tokom cijele karijere sam radio naporno i učinio sam sve što je u mojoj moći da tehnički napredujem. Čini se da sam uspio", kazao je bivši fudbaler tri najveća italijanska kluba.

Kada zavirimo u arhivu teško je nabrojati sve vrhunske igrače s kojima je igrao kao i trenere s kojima je sarađivao. Pirlo naravno zna sve bez mnogo razmišljanja, ali ne može nikoga da izdvoji.

"Imao sam čast da igram s mnogo odličnih fudbalera i nemoguće je izabrati samo jednog. Ista stvar je i s trenerima. Svaki od njih je bio posebno važan za moju karijeru", izjavio je Pirlo.

On zna šta znači osvojiti titulu prvaka svijeta i upravo zbog toga zna kako je svim igračima teško palo što s reprezentacijom Italije nisu izborili plasman na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

"Veoma je teško prihvatiti da vaša reprezentacija neće igrati na Svjetskom prvenstvu. Ali, siguran sam da će se Italija ubrzo vratiti i da će biti jača nego prije", rekao je Maestro, koji nije mnogo komplikovao kada su u pitanju favoriti za trofej u Rusiji:

"Mislim da najveće šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva imaju Njemačka, Brazil, Argentina i Španija."

U vinu je istina

Sada kada je njegovoj fudbalskoj priči došao kraj, može da se posveti svojoj drugoj strasti - vinu. Njegova majka pričala je da je Andrea kao mali često kušao vino i da ta ljubav i danas jednako jaka - 2007. je obnovio deset hektara vinograda i danas proizvodi oko 20.000 boca godišnje, a, kako kaže, cilje je 40.000.

Pjanić je razlika

Bivši klub Andree Pirla Juventus u Ligi šampiona ove je godine eliminisan u četvrtfinalu i uspjeh iz 1996, kada su posljednji put postali prvaci Evrope, i dalje ostaje nedosanjan san. Pohvalio je i igre reprezentativca BiH Miralema Pjanića.

"Juventus je veliki tim. Prije ili kasnije će ponovo osvojiti trofej u Ligi šampiona. Pjanić je bez sumnje jedan od najboljih igrača Juventusa i sposoban je da napravi razliku na terenu", rekao je Pirlo.

Gatuzo radi sjajan posao

Milan je unazad nekoliko sezona u blagom padu i ovo je na veliku žalost navijača "rosonera" još jedna sezona u kojoj neće vidjeti Ligu šampiona. Andrea Pirlo to ipak gleda s neke vedrije strane, jer je tim dobio dobrog trenera u bivšem igrači Đenaru Gatuzu.

"Jasno je da se Milan ove godine neće vratiti u Ligu šampiona, ali moj prijatelj Gatuzo radi odličan posao i veoma sam srećan zbog njega", izjavio je bivši fudbaler Milana.

Ulaznice

Potražnja za ulaznicama za oproštajni meč Andree Pirla u Milanu je ogromna. Mnogi žele uživo u penziju da isprate legendu kakva je italijanski fudbaler. Svi koji žele da kupe ulaznice za meč na "San Siru" mogu to da učine onlajn na sajtu www.vivaticket.it.