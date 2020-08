Anegdota: Eskobar ljepoticama i novcem pokušao da privoli Popovića

Život Vladice Popovića, legende Fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je preminuo sinoć u 86. godini, obilježio je uspjeh ali i brojne anegdote, a posebno zanimljiva je ona iz Kolumbije, u vrijeme kada je tamo cvjetalo narko carstvo Pabla Eskobara.

Sam Popović je opisao kako je u Kolumbiji, gdje je vodio timove iz te zemlje od 1971. do 1974. godine, imao priliku da upozna Eskobara, gospodara života i smrti u Kolumbiji u to vrijeme.

Popović je jednom otkrio da mu je Eskobar upriličio zadovoljstvo da s njim u bazenu pije viski, okružen nevjerovatnim kolumbijskim ljepoticama. Bio je to pokušaj da ubijedi Popovića da preuzme Atletiko Medeljin, klub kojim je upravljao iz sjenke i preko koga je "prao pare" zarađene od šverca kokaina.

Popović je dok je bio u Kolumbiji dva puta osvajao titulu šampiona, 1971. sa Independijenteom iz Santa Fea i 1974. sa Deportivom iz Kalija. To je bio dovoljno Eskobaru da mu ponudi posao trenera, jer je želio da od svog Atletiko Nasionala stvori giganta Južne Amerike.

Ali, Popović je bio svjestan šta bi moglo da se desi ako nešto pođe po zlu, pa je odbio i pun kofer novca koji je pred njim otvorio Eskobar.

"Odveo me je u prelepu vilu sa bazenom, a tamo žene kao iz bajke. Njih sedam ili osam, ma nije se znalo koja je lepša. Kolumbijke su inače bile poznate po lepoti", rekao je jednom Popović.

"Istina je da smo se videli nekoliko puta. Hteo je da budem trener njegovog Atletika, ali sam odmah svhatio kako bi se ta epizoda završila. Najurio bi me iz Kolumbije posle dva ili tri poraza, redovno je to radio trenerima”, rekao je Popović i dodao:

Odbio sam ga, iako mi je rekao da mogu da uzmem koliko god želim novca od njega, samo da preuzmem ekipu. Verujte mi, pregovarali smo nekoliko sati, ali sam ga na kraju ipak odbio."

"Razgovarali smo u bazenu uz viski. Tu sam mu objasnio da ne želim da dođem i da nema tih para koje bi me naterale da prihvatim. Prosto sam bio svestan situacije, oterao bi me posle poraza, bez obzira što sam tom trenutku bio tamo veliko ime sa rezultatima iza sebe. Ko zna i šta još. Jednostavno sam morao da mislim na porodicu u tom trenutku, nisam hteo da donosim brozoplete odluke. Mislio sam na suprugu Ljiljanu, sina Miodraga i kćerku Jasminu. Bio sam vrlo ljubazam tokom celog razgovora. On se ni u jednom trenutku nije naljutio, sve vreme je bio vrlo prijatan i komunikativan."

"Rekao mi je da pravim veliku grešku, čak mi je otvorio neki kovčeg pun para kako bi mi dokazao koliko je ozbiljan u svojim namerama. Odgovorio sam mu da nikada ne bih uzeo ni dolar više od onog što sam pošteno zaradio. Doduše, mogao sam bez problema da tražim i 15 hiljada dolara dnevno, to za njega ne bi ni bio problem", rekao je Vladica Popović u ispovesti.

(Telegraf.rs)