Anri o Liverpulovom debaklu: To je kraj jedne ere (VIDEO)

Tjeri Anri branio je Jirgena Klopa od poziva da se šef Liverpula otpusti nakon poniženja "Crvenih" od 2:5 u Ligi šampiona od Real Madrida. Ikona Arsenala insistira na tome da Klopu treba veliko reinvestiranje u njegovu ekipu u ljetnom prelaznom roku jer su na "kraju jedne ere".

Činilo se da Liverpul krstari protiv španjolskih divova u utorak naveče, brzo je poveo s 2:0. Ali, raspali su se u turobnoj noći na "Ajnfildu" jer je Real postigao pet golova bez odgovora domaćina.

Anri je kritikovao Liverpul kao "više nego krhke" i vjeruje da previše njihovih igrača nije na nivou traženog standarda. Bivši napadač ipak ne misli da Klop treba otići, umjesto toga insistira da igrači moraju otići prvi.

"Mislim da Jirgen Klop ne treba otići, ali neki igrači više nemaju nivo da igraju za Liverpul. Događa se i najboljima, dogodilo se i meni. To je kraj jedne ere”, rekao je Tijeri Anri.

Were Liverpool poor or Real just outstanding? Thierry: "It's the end of an era for Liverpool"@Carra23: "To see the gulf today at Anfield..."@MicahRichards: "Sometimes you have to change your principles to win" pic.twitter.com/UZJQG6oaYP