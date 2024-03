Anri želi Mbapea za Olimpijske igre

Tijeri Anri, selektor olimpijske reprezentacije Francuske, želi da napravi tim koji će konkurisati za zlato na Igrama u Parizu ove godine.

Pravo igranja za ovu selekciju imaju igrači mlađi od 23 godine, a mogu da ih pojačaju trojica koji su stariji od te granice.

Thierry Henry intends to call three players up aged 23+ for the Olympics! He's thinking primarily of Mbappé, Griezmann and Giroud to enhance his squad, reports @le_Parisien. Reminder: Olympic Football held this summer from 24 July-10 August 2024 in France. pic.twitter.com/XmIidY27H8