Ante Čačić za "Nezavisne": Otvoren nam je put ka finalu

Hrvatskoj je otvoren put u finale i sasvim opravdano se možemo tome nadati, kazao je na početku razgovora za "Nezavisne" Ante Čačić, bivši selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Ponosan je na dosadašnji uspjeh "vatrenih" u Rusiji, tim prije što je upravo on bio prethodnik aktuelnog selektora Zlatka Dalića i vodio aktuelnu generaciju veći dio kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je nakon 20 godina čekanja prvi put prošla u nokaut fazu na Mundijalu, koji obiluje senzacijama, eliminacijama najvećih favorita, a Čačić se nada da će najveću senzaciju na kraju prirediti upravo Luka Modrić, Ivan Rakitić i društvo.

"Ovo Svjetsko prvenstvo vrvi od iznenađenja. Vjerovatno nikad do sada nismo imali toliko neočekivanih ishoda na jednom Mundijalu. Najveća senzacija za mene, ali i većinu, sigurno je neprolazak skupine Njemačke. Kada jedna reprezentacije prvi put nakon 1938. godine ne prođe u nokaut fazu, to je zaista šok za sviju", rekao je Čačić.

NN: Šta je razlog većeg broja neočekivanih rezultata?

Čačić: Ako izuzmemo da nekad sreća igra veliku ulogu, pravi trenutak i slično, treba znati i da je danas nogomet toliko napredovao da više skoro nemamo autsajdera uopće. Nogomet je globalna pojava i jedini kolektivni sport u kojem ne mora uvijek pobijediti bolji. To smo se najbolje mogli uvjeriti na utakmici Koreja - Njemačka, pa ako hoćete i Španjolska - Rusija. Tu se upravo krije čarobnost nogometa, to vuče popularnost, jer svi imaju šansu 90 minuta da naprave nešto. Danas su sve momčadi taktički dobro obučene, fizički spremne, svi sve znaju o svakome, tako da ponekad treba i malo sreće uz, naravno, znanje.

NN: Je li Hrvatska na SP ima više sreće ili znanja?

Čačić: Hrvatska prije svega ima sjajne nogometaše, koji igraju u najboljim europskim klubovima. Međutim, mi smo od 1998. godine i sjajnog trećeg mjesta do danas bili magnet za sportske pehove i nesreće. Bilo ih je bezbroj. Samo ova generacija je dva puta posustala pod nesretnim okolnostima. Sjetimo se i utakmice protiv Turske, kada je izbornik bio Slaven Bilić. U zadnjem minutu primili smo gol i ispali na penale. Onda na zadnjem Europskom prvenstvu u Francuskoj smo takođe nesretno eliminirani u 118. minuti, a prethodno smo pogodili stativu. Kada gledam šta nam se sve ranije događalo onda mogu reći da nam se ovo u Rusiji sve sada na neki način, za nas svakako ljepši, vraća.

NN: Jeste li strahovali od loše reprize protiv Danaca?

Čačić: Naravno da jesam, ali srećom u ove četiri utakmice je uz nesporan kvalitet ujedno i dosta stvari išlo na našu stranu. Kada se spoje ta sreća i znanje, dobijemo da smo tu gdje jesmo. Moramo biti optimisti. Imamo kvalitetu. Prvi korak smo napravili prolaskom skupine. Onda je došla ta utakmica sa Danskom i nju smo završili kako treba i što je najvažnije razbili smo tu neku psihološku barijeru. Vjerujem da ćemo sada još više podići kvalitet igre i otići tamo gdje nam je mjesto.

NN: Gdje je mjesto Hrvatskoj?

Čačić: Svi priželjkujemo polufinale i uvjeren sam da nam je mjesto među četiri najbolje momčadi na planeti. Ako odemo u polufinale, u tim utakmicama je teško prognozirati, ali načinom naše igre, sa entuzijazmom, samopouzdanjem, vjerujem da je Hrvatskoj otvoren put i do finala. U polufinalu ili finalu je sve drugačije. Bude akumuliranog umora, kartona, ozljeda, ali Dalić, srećom, ima širinu na klupi. Hrvatska u Rusiji ide do finala, svi živimo taj san.

NN: Kako predviđate četvrtfinale sa Rusijom?

Čačić: Potcijeniti ih nikako ne treba. Međutim, na njima je sada puno veći pritisak. Protiv Španjolske nisu imali što izgubiti, jer su se bili zadovoljili prolaskom skupine. Ipak, sada su i njima apetiti porasli, domaćini su, biće pod pritiskom navijača, što Hrvatskoj odgovara i možemo to iskoristiti uz kvalitet koji je na našoj strani.

NN: Kako komentarišete nastup Subašića?

Čaćić: Danijel Subašić bio je heroj Hrvatske u pobjedi protiv Danske, ali mene to ne čudi. On je čudesan golman. Ima to potrebno iskustvo, igra u ozbiljnom klubu. On je svakako jedna od bitnih karika u uspjehu Hrvatske. Ima mirnoću, znanje, sve što treba. Odbranio je tri penala, ima se čime podičiti.

Srbija je mogla više

Čačić smatra da je reprezentacija Srbije mogla napraviti više na Mundijalu.

"Ko zna kako bi sve bilo i dokle bi Srbija dogurala da nisu oštećeni za penal protiv Švicarske. Srbija ima dobru ekipu, mislim da bez obzira na ranu eliminaciju ne treba da budu tužni. Ima tu potencijala i te kako. Možda bi sa starim izbornikom Slavoljubom Muslinom neke stvari bile drugačije, tko zna. Svakako da su imali kvalitet i za nešto više", kaže Čačić.