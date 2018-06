Antonio Rukavina i Marko Dmitrović za "Nezavisne": Kostarika ključ osmine finala

Duel protiv Kostarike uveliko će odlučiti naš dalji tok takmičenja na Svetskom prvenstvu, kazali su za "Nezavisne" Antonio Rukavina i Marko Dmitrović, fudbalski reprezentativci Srbije, u susret nedjeljnom meču (14 časova) na Mundijalu u Rusiji.

Nakon osam godina pauze i SP u Južnoj Africi, "orlovi" će se naći na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, a cilj je, kao i svaki put, plasirati se najmanje u osminu finala. Godine 2010. nisu uspjeli u tome, iako su u grupi savladali favorita Njemačku. U taboru "orlova" su svjesni da im nedjeljnih 90 minuta kroji sudbinu u Rusiji, iako i u slučaju rezultatskog neuspjeha ništa neće biti gotovo.

"Odmah da kažem da nismo došli na odmor. Ovo je mnogima poslednje Svetsko prvenstvo i naravno da je cilj da prođemo grupu. Najlošije smo kotirani u našoj grupi po FIFA ranglisti. Moramo da iskoristimo to što nismo favoriti, iz toga da pronađemo šansu da prođemo u osminu finala", izjavio je Rukavina, defanzivac Viljareala.

Srbija je bila odlična u kvalifikacijama i Rukavina ističe da je recept za uspjeh prenijeti tu formu i na prvenstvo u Rusiji. "Orlovi" su bili prvi, ispred Republike Irske, Velsa, Austrije...

"Želimo da imamo sve u svojim rukama, kao u kvalifikacijama gde smo bili dominantni. Ova utakmica je ključ svega. Kostarika ima vrlo dobar igrački kadar. Poznajem dosta igrača iz Španije, ali individualni kvalitet i tim nisu isto", kazao je Rukavina.

Dmitrović iza sebe ima sjajnu sezonu u Eibaru i jedan je od tri golmana na koje ozbiljno računa selektor Mladen Krstajić. Dmitrović se, takođe, složio sa kolegom iz nacionalnog tima i nedjeljni meč vidi kao ključan za Srbiju na putu do nokaut faze.

"Ovo je najbitnija utakmica. Ukoliko dođemo do tri boda, ona mogu mnogo da nam olakšaju nastavak šampionata. Ne smemo da se zavaravamo, Kostarika je veoma jaka reprezentacija. O tome dovoljno govori to što su pre četiri godine ispali u četvrtfinalu Mundijala posle penala. Vrlo su jak kolektiv", jasan je Dmitrović, te je dodao:

"Ne smemo da ih potcenimo jer sve ekipe koje su ovde to apsolutno i zaslužuju. Najbitnije je da mi budemo na svom nivou, jer ako budemo takvi onda možemo da se borimo sa svakom reprezentacijom na svetu."

Prva zvijezda ekipe svakako je Kejlor Navas, golman Real Madrida, kojeg Dmitrović odlično poznaje iz Primere. Golman Srbije za njega ima samo riječi hvale, te dodaje da njegovi rezultati sa "kraljevskim klubom" dovoljno govore sami za sebe.

"Mnogi su ga neopravdano osporavali i nakon svakog kiksa Reala on je bio na meti medija. Godinama je na vrhunskom nivou, a setimo se da je iz prvog tima Reala izbacio Ikera Kasiljasa. Za ove četiri godine u Realu je tri puta osvojio Ligu šampiona. Za mene je jedan od pet najboljih golmana sveta u ovom trenutku", kazao je on, ali je ipak Navasovu visinu od 1,85 metara apostrofirao kao nešto što napadači Srbije treba da iskoriste:

"Sigurno da ima i on mana kao i svaki golman, ali čim je u Realu ima mnogo više vrlina. Visoke lopte mu predstavljaju problem pošto je nizak, ali i to se rešava dobrim radom na skočnosti. Nije to neka mana, ali možda bi naši napadači mogli to da iskoriste."

Svaki Mundijal se po tradiciji igra sa novim loptama pa će se tako u Rusiji igrati sa "Adidasovim" modelom telstar. Svaka nova lopta donosila je golmanima probleme, pa tako ni ova neće biti izuzetak.

"Već smo testirali nove lopte i kao i svaka 'Adidasova' lopta dosta je lakša i ima čudnu putanju kada se šutne sa velike distance. Nisu baš dobre za golmane, ali imali smo vremena da se naviknemo", zaključio je Dmitrović.

U drugom meču Grupe E u nedjelju će snage odmjeriti Brazil i Švajcarska. U subotu takmičenje na Mundijalu započinje Hrvatska, koja će od 21 čas odmjeriti snage sa Nigerijom. Cilj "vatrenih" takođe je plasman u nokaut fazu, a rivali u Grupi D su im još Argentina i Island.