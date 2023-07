Arapi spremaju "liverpulovski poklon" Džerardu

​Stiven Džerard nedavno je preuzeo Al Etifak iz Saudijske Arabije, a uskoro bi mogao da dobije i zanimljiv "liverpulovski poklon" u vidu atraktivnog pojačanja.

"Athletic" je prenio informaciju da su Arapi poslali ponudu za kapitena Liverpula, Džordana Hendersona (33) koju neumorni vezista ozbiljno razmatra.

Kako i ne bi, kada na stolu ima ponudu vrijednu nevjerovatna 42 miliona evra po sezoni, čime bi posta ubjedljivo najplaćeniji fudbaler sa Ostrva.

Primjera radi, Henderson u Liverpulu zarađuje četiri puta manje, što takođe nije zanemarivo imajući u vidu finansijsku politiku "Crvenih" koji ne razbacuju novac kada su plate u pitanju.

Iskusni fudbaler će u toku dana razgovarati sa Jirgenom Klopom nakon čega će i donijeti odluku, prenose "Sportske".

Al Ettifaq are pushing to sign Jordan Henderson. Steven Gerrard wants Henderson and contract proposal is now huge, still waiting for final communication from player side. Deal described as "in progress" by sources close to the negotiation. Hendo will speak to Klopp today. pic.twitter.com/tgxvY6nguW