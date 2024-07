"Argentina je bila azil za naciste, a vi se sada čudite"

​Argentina nastavlja da bude "na tapetu" zbog poteza svojih fudbalera nakon osvajanja Kopa Amerike.

Fudbaleri Argentine snimali su se dok su proslavljali veliku titulu, a problem je nastao jer su vrijeđali Francuze na rasnoj osnovi.

"Igraju za Francusku, ali su iz Angole; Majka mu je iz Nigerije; Otac mu je Kamerunac; Ali na pasošu piše: Francuz", orilo se na proslavi.

Glavne osude pokupio je mladi vezista Enco Fernandes, a oko bure oglasio se i bivši fudbaler Čelsija - za koji trenutno nastupa Argentinac - Demba Ba.

"Argentina, azil za bivše naciste koji su bježali. Od 1945. (predsjednik) Peron je ugošćavao ratne kriminalce. A vi se sada čudite", napisao je Ba.

Tridesetdevetogodišnji Ba je rođen u Francuskoj, a tokom karijere je nastupao za reprezentaciju Senegala.

Kritike prema Fernandesu se ređaju iz dana u dan, pa neće biti čudno ukoliko Čelsi bude primoran da ga proda ili barem suspendije, prenosi "b92".

| Here's the video of Argentina players singing a racist song about Mbappé and France. Part of the lyrics: “They play for France but they are from Angola His mother is Nigerian, His father Cameroonian, But on the passport: French.” (@SelecaoTalk) pic.twitter.com/K71ScC9etK