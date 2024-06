Argentinac ostaje u Interu

Inter i Lautaro Martines su postigli dogovor oko nastavka saradnje.

Iako je posljednje dvije sedmice bilo neizvjesnosti oko novog ugovora za kapitena, dvije strane su juče uspješno okončale pregovore i to na inicijativu samog igrača.

“Gazeta delo sport” navodi da je Lautaro rekao agentu Alehandru Kamanu da prihvati ono što je spreman da ponudi Inter – to je godišnja plata od devet miliona eura, koja bi kroz bonuse trebalo da bude oko 10.

Lautaro, koji je u Interu od 2018. godine, potpisaće ugovor do 2029.

Italijanski mediji napominju da bi novi ugovori čekaju i trenera Simonea Inzagija i vezistu Nikola Barela.

Lautaro Martínez will sign his new deal at Inter really soon as the agreement is set to be sealed. The salary will be around €9m net per season plus add-ons, as expected. pic.twitter.com/0iGygy351v