Argentinci otkazali meč - organizator traži veliku kaznu

JERUSALEM - Argentinska fudbalska reprezentacija otkazala je prijateljski meč protiv Izraela u Jerusalimu usljed pritiska Palestinaca i zemalja arapskog svijeta, zbog čega je organizator izgubio milione dolara i sada traži od Fife da izbaci Argentince sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Argentinci su u subotu trebali da odigraju utakmicu sa Izraelom u jerusalimskom kvartu Mahla, mjestu na kome su, kako se navodi, izraelski vojnici prije 70 godina uništili palestinsko selo.

Nakon što su stigle osude sa svih strana svijeta, pogotovo od Palestinaca, čiji je predsjednik Fudbalskog saveza javno pozvao na paljenje fotografija argentinskog fudbalera Lionela Mesija, ukoliko se utakmica odigra, meč je - otkazan.

Ta vijest je, međutim, pogodila organizatore - izraelsku firmu "Komtek", koja je zatražila od Fife da izbaci Argentinu sa Svjetskog prvenstva.

Ova kompanija je otkupila televizijska prava za prenos utakmice i uplatila argentinskom Fudbalskom savezu dva miliona evra kako bi se Mesi i njegovi saigrači pojavili u Jerusalemu.

Već je bilo prodato 45.000 ulaznica, ali od spektakla neće biti ništa.

Kao razlog za izbacivanje Argentinaca, izraelska kompanija navodi "vjersku diskriminaciju".

Prije dva dana, u javnosti se pojavila informacija da je inicijativa za otkazivanje utakmice došla od kapitena argentinske reprezentacije Mesija i veterana Havijera Maskerana, te trenera Horhea Sampaolija.

Rafael Araya Nasry, predsjednik Latinske konfederacije palestinskih institucija, tvrdi da su Mesi i Maskerano insistirali na otkazivanju prijateljske utakmice, navode sportski portali.

