Arnautović ušao u istoriju Lige šampiona

Fudbaleri Benfike i Intera ramizirali su rezultatom 3:3, u uzbudljivom meču petog kola grupne faze Lige šampiona.

Imala je Benfika čak tri gola "viška" u prvom poluvremenu, kada je Žoao Mario upisao het-trik, i baš kada je djelovalo da je pitanje pobjednika riješeno, viđena je prava ludnica.

Inter je uspio da dođe do potpunog izjednačenja, a propustio je i preokret, s obzirom na to da su u finišu susreta pogodili prečku.

Fudbaler koji je na neki način pokrenuo milanski tim bio je Marko Arnautović, koji je u 51. minutu smanjio na 3:1.

Ipak, osim što je pomogao svom timu da dođe do vrijednog boda, Arnautović je ušao i u istoriju Lige šampiona, i to kao fudbaler koji je imao najduži "post" između dva gola u najelitnijem takmičenju.

Naime, od posljednjeg Arnautovićevog gola u Ligi šampiona prošlo je skoro punih 13 godina, odnosno 4740 dana, što je najduži period ikada u ovom takmičenju između dva gola.

Tada je u dresu Verdera iz Bremena, u decembru 2010. godine uspio da se upiše u strijelce.

4740 - Marko Arnautovic has scored his first UEFA Champions League goal since December 2010 for Werder Bremen vs Inter, 4740 days ago - the longest ever gap between two goals by a player in the competition's history. Time-travel. pic.twitter.com/fS7kcV1HL5