Arsenal doveo Pepea, najskuplje pojačanje u klupskoj istoriji

Arsenal je zvanično objavio kako je Nikolas Pepe (24) novi igrač londonskog kluba zbog kojeg su Topdžije oborili klupski rekord i Lilu platili 80 miliona evra.

Pepe iza sebe ima sezonu karijere u kojoj je postigao 23 pogotka uz 12 asistencija zabilježenih na 40 odigranih mečeva.

Reprezentativac Obale Slonovače bio je na radaru Liverpula i Napolija, ali je Arsenal bio najkonkretniji i Pepe će narednih sezona nositi njihov dres, piše Klix.ba.

Inače, Pepe je oborio rekord Pijera-Emerika Obamejanga, koji je prethodnog ljeta došao u Arsenal za 64 miliona evra.

Pepe je karijeru počeo u Poitiersu, da bi zatim igrao u Angersu i Orleansu do dolaska u Lil 2017. godine.

Za reprezentaciju Obale Slonovače ima 15 nastupa i četiri pogotka.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe #PepeIsHere pic.twitter.com/nXJIB9XdLW