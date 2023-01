Arsenal pred rekordnim transferom

Fudbalski klub Arsenal se nalazi pred rekordnim transferom, oni sada šalju 70 miliona funti za Brajtonovu zvijezdu, Mozesa Kaiseda.

Fudbalski klub Arsenal uputio je još jednu, vjerovatno posljednju ponudu za Kaiseda.

Ne odustaju "Tobdžije" od sjajnog Ekvadorca koji svim silama želi da napusti "Ameks stadion". Nije ga bilo protiv Liverpula u FA kupu upravo iz tih razloga, pisao je i saopštenje u nadi da će ga klub razumjeti, ali ne, Brajton je jasan.

EXCLUSIVE: Arsenal submitted new bid for Moises Caicedo. Understand it’s worth £70m packag add-ons included. #AFC Brighton don’t want to sell the player, stance very clear after £60m opening bid rejected — but Arsenal try again as Caicedo wants the move. pic.twitter.com/lmpo3Rs6Bw