Arsenal se vratio u trku za titulu

Pobjedom na gostovanju Aston Vili rezultatom 2:4 (2:1), Arsenal se vratio u trku za titulom gdje mu je glavni konkurent Mančester siti.

Arsenal je već na samom startu bio u zaostatku.

Ekipa Aston Vile je stigla u 5. minutu do prednosti i to preko Votkinsa koji je dobio loptu na lijevoj strani u polukontri, uspio je da se izbori za šut i da pogodi sam ugao - 1:0.

Izjednačenje je uslijedilo u 16. minutu utakmice kada je Bukajo Saka uspio da sačeka loptu na lijevu nogu, šutirao je jako pod prečku i izjednačio.

U nastavku prvog poluvremena Arsenal je uglavnom imao loptu u svom posjedu, ali je Aston Vila bila ta koja je prijetila.

Vidjeli smo prelijep napad Aston Vile u 31. minutu, krenuo je od posljednje linije odbrane, išao preko lijeve strane, na kraju lopta prolazi kroz noge dvojici fudbalera i dolazi do Kutinja koji pogađa za 2:1.

Prelijep detalj i u 61. minutu utakmice. Kada je poslije kornera lopta došla do Odegarda, uslijedila je povratna lopta prema Zinčenku koji šutira sa ivice kaznenog prostora i pogađa za 2:2.

Obilazio je Arsenal oko gola Aston Vile, obilazio, ali nije uspio da stigne do šanse koja bi donijela gol. Nketija i Odegard su propustili solidne šanse, na drugoj strani je Remsdejl u jednoj situaciji veoma dobro reagovao, ali je ostalo neriješeno sve do samog finiša.

Odegard je imao ubjedljivo najbolju šansu na utakmici, poslije greške odbrane Aston Vile došao je u situaciju iz koje nije smio da promaši, ali je poslao loptu pored gola. Neko će reći - promašio je titulu. Ipak, nije bilo tako.

U 3. minutu nadoknade Arsenal je i dalje kružio oko odbrane domaćina, lopta dolazi do Žoržinja koji šutira fenomenalno i pogađa prečku, ali se lopta odbila do glave golmana Martineza koji je ubacuje u gol - 2:3.

Nije to bilo sve od Arsenala, uspjeli su da postignu još jedan do kraja i to preko Martinelija nakon što je i golman Martinez napustio svoj gol i otišao u napad poslije kornera domaćina.

Arsenal sada ima tri boda više u odnosu na Mančester siti kojem predstoji utakmica protiv Notingema.