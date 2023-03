Arsenal spreman platiti napadača "koji može više od Halanda"

Fudbalski klub Arsenal navodno želi potpisati napadača od 50 miliona evra, Atalantinog Rasmusa Hojlunda, za kojeg je Majk Grela rekao da može učiniti više koristi ekipi od Erlinga Halanda.

20-godišnjak uživa u plodnoj kampanji u Seriji A, nakon što je postigao sedam prvenstvenih golova, uprkos tome što se tek probio među početnih jedanaest nakon Svjetskog prvenstva.

Pridružio se Atalanti tek prošle godine, ali Hojlundova forma nije prošla nezapaženo, a Arsenal i Real Madrid su riješili da prate napadača.

Izvještaj "Tutto Atalanta" otkrio je da nekoliko klubova želi potpisati Danca, a "Tobdžije" vode u trci.

Tekst tvrdi da su lideri Premijer lige spremni platiti oko 50 miliona evra kako bi ga namamili na "Emirate".

Rasmus Højlund has been making headlines lately and @bonetti @iftvmarco and @mikegrella10 discuss if he has the potential to be better than Erling Haaland. pic.twitter.com/lSK922wJvA