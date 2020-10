Arteta pred meč sa Sitijem: Idemo na pobjedu

Menadžer Arsenala Mikel Arteta iznio je svoja očekivanja pred meč sa Mančester sitijem.

Arsenal će u subotu gostovati Sitiju (18:30) u meču 5. kola engleske Premijer lige.

Domaćin ima po pobjedu, poraz i remi do sada. Kladionica Mozzart na pobjedu Mančester Sitija daje kvotu 1,50, dok je kvota na trijumf Arsenala 6,00.

"Idemo na pobedu, to nam je cilj. Znamo koliko će teško biti, zato svaki igrač treba da pruži svoj maksimum i da sve od sebe. Po mom mišljenju Siti do sada nije imao sreće, to je fenomenalan tim", smatra Arteta, prenosi "B92".

Arsenal je do sada ostvario tri pobjede i jednu utakmicu je izgubio.

"Još je rano da prognoziramo na kom mjestu ćemo završiti sezonu, važno je da vjerujem u ono što radimo. Zadovoljan sam onim što imamo i poslom u prelaznom roku. Moramo još da napredujemo", zaključio je nekadašnji kapiten Arsenala.

