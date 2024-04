As: I malo Modrića je puno

Karlo Anćeloti pronalazi način da uključi Luku Modrića u igru ekipe uprkos snazi i brojnosti koju ima u veznom redu, bilo da je starter ili da je luksuzna zamjena za Tonija Kroosa, kao što je to bio u posljednjoj utakmici, piše španski As u novom tumačenju situacije hrvatskog kapitena u Realovoj ekipi ove sezone.

Modrić je posljednji put ostao zakinut za priliku da nastupi 13. Februara u utakmici protiv RB Leipziga. Otad, tačno dva mjeseca kasnije, Luka je igrao u svakoj utakmici, a posebno se istaknuo u susretu protiv Celte Vigo kad je u 83 minute na terenu dokazao kvalitetu.

"Sad se nada da će biti u prvih 11 protiv Mallorce", ističe As u tekstu pod naslovom "I malo Modrića je puno", pred utakmicu koju Real igra od 18:30.

Modrić je nastupio u posljednjih osam Realovih utakmica, a u onima u kojima mu je minutaža barem 15 minuta pokazuje koliko je važan. Piše to As i dodaje: "Drugim riječima, on ne skuplja nastupe u nebitnim trenucima utakmice kojima bi povećao svoju statistiku, već stvarno pravi razliku. Ima i učinak, postigao je dva i asistirao za šest golova u 1643 odigrane minute."

As: Ishod svega biće poznat na kraju sezone

"Anćeloti je shvatio da može odmoriti Kroosa tako da u igru uvede njemu sličnog Modrića. Napravio je to u deset utakmica ove sezone. Dva i po mjeseca prije isteka ugovora, hrvatski reprezentativac i dalje nije siguran koji će korak napraviti za sezonu 2024./25. Njegov vječni saputnik i prijatelj Kroos riješio je to pitanje prije manje od mjesec dana, film s Modrićem će se produžiti", dodaje se u tekstu i zaključuje:

"Ishod svega bi će poznat na kraju sezone kad će biti provedena evaluacija. Luka djeluje moćno, ali moraće doći do dogovora."

Modrić je pod ugovorom s Realom do kraja sezone, prenosi Index.

