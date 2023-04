Atalanta postavila cijenu za Hojlunda

Zasigurno je Premierligaška budućnost za mladog i talentovanog Rasmusa Hojlunda, a njegova Atalanta već zadovoljno trlja ruke i postavila je cijenu na svog danskog dijamanta.

Prema glasinama koje dolaze iz engleskih novina, nekoliko britanskih klubova, uključujući Čelsija, navodno se raspitivalo o danskom napadaču, protagonisti odličnog tekućeg Kalča sa 7 postignutih golova u 24 utakmice.

Chelsea are said to be interested in a move for Atalanta forward Rasmus Hojlund as they look for solutions to their striker problems.#CFC #ChelseaFC pic.twitter.com/3oYHDuKKEh