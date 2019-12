Atina "okupirana": Hiljade navijača Zvezde i Olimpijakosa na Sintagmi

Navijači Olimpijakosa i Crvene zvezde "okupirali" su danas centar Atine na trgu Sintagma uoči meča dva tima u Ligi šampiona.

Nekoliko hiljada pristalica, koje vezuje čvrsto prijateljstvo, zajedno su skandirali Olimpijakosu i Zvezdi nekoliko sati prije utakmice na osam kilometara udaljenom stadionu Karaiskaki u Pireju, predgrađu Atine.

Uz baklje i zastave navijači su blokirali ulicu ispred državnog parlamenta, uz prisustvo policije specijalizovane za masovne događaje.

Plan je bio da navijači sa tog mjesta krenu pješke u velikoj grupi do stadiona, ali policija zahtijeva da idu metroom ili autobusima.

Utakmica 6. kola B grupe Lige šampiona između fudbalera Olimpijakosa i Crvene zvezde počinje u 21 sat.

