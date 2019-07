Atletiko Madrid doveo Ivana Šaponjića

Atletiko Madrid u četvrtak uveče objavio je da je realizovao transfer mladog srpskog fudbalera Ivana Šaponjića, koji dolazi iz Benfike.

Iz španskog kluba su objavili da je 21-godišnji napadač prošao ljekarski pregled i potom potpisao ugovor na tri godine. Odmah se priključio timu Dijega Simeonea. Talentovani fudbaler će dolaskom u Atletiko, u transferu vrijednom osam miliona evra, imaće priliku da ući od zvijezda kao što su Alvaro Morata i Dijego Kosta.

Netipično za Atletiko ovaj ljetni prelazni rok veoma je prometan. Šaponjić je već šesti novi igrač koji je stigao na Wandu Metropolitano. Prije njega Simeone je doveo Markosa Ljorentea, Hektora Hereru, Felipea, Žoao Feliksa i Lodija.

Šaponjić je profesionalnu karijeru počeo u beogradskom Partizanu, koji ga je u januaru 2016. godine prodao Benfiki. Sa portugalskim klubom je potpisao ugovor na pet i po godina, ali je nastupao za "B" tim, a jednu sezonu je proveo na posudbi u belgijskom Zulte Varegemu.

Ivan Šaponjić was unveiled at the Wanda @Metropolitano Auditorium today. Take a look at how it went! https://t.co/8z6oX2Pflw https://t.co/Z4Zrv23wso#WelcomeŠaponjić #AúpaAtleti pic.twitter.com/fFwGnMXUGH