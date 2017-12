Atletiko predstavio Dijega Kostu: Dugo sam čekao ovo

Španski fudbaler Dijego Kosta rekao je da je umoran od treninga i da spreman da zaigra za Atletiko Madrid.

- Dugo sam čekao ovo. Umoran sam od treninga, želim da igram - rekao je Kosta.

Kosta, koji nije igrao od kako je napustio Čelsi, danas je i zvanično predstavljen kao novi igrač Atletiko Madrida.

Čelsi i Atletiko su još u septembru postigli dogovor oko transfera Koste, ali je španski napadač morao da sačeka januar kako bi zaigrao zbog zabrane transfera koju je FIFA izrekla madridskom klubu.

Dijego Kosta je već u dva navrata nosio dres Atletika, od 2007. do 2009. i od 2010. do 2014. godine. On je sa "jorgandžijama" osvojio Primeru 2014, Kup kralja godinu dana ranije, Uefa Superkup 2010. i 2012. godine, dok je 2014. izgubio finale Lige šampiona od Real Madrida.

Kosta će imati priliku da zaigra već u srijedu kada Atletiko gostuje Ljeidi u Kupu kralja.

Zajedno sa Kostom danas je predstavljen i Vitolo, koji je takodje sa Atletikom ugovor potpisao ljetos.

Atletiko je trenutno drugi na tabeli španske Primere sa devet bodova manje od prvoplasirane Barselone.