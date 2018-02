Atletiko prejak za Željine juniore

Juniori Željezničara nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala UEFA Lige šampiona nakon što su danas na Grbavici poraženi od Atletiko Madrida sa 3:1.

Tako je završena bajka za izabranike Omera Joldića nakon pobjeda nad Lokomotivom i Ludogorecom. Željo je sjajno otvorio meč i iz prve prilike došao u vođstvo.

Igrala se 9.minuta kada je nakon prodora Denisa Zerića lopta došla do Eldara Šehića koji matira golmana Dos Santosa i baca u ekstazu oko 6.000 navijača na Grbavici. Gosti su do poravnanja stigli u 26.minuti kada grešku odbrane koristi Borha Moreno. Jorgandžije do potpunog preokreta dolazi pet minuta kasnije, kada sjajni Moreno izlazi sam ispred Filipa Dujmovića i rutinski pogađa mrežu.

U nastavku su Željine nade krenule po poravnanje do kojeg nisu došle. Sve dileme oko pobjednika riješio je Zuan Aguero koji je lijevom nogom u 68.minuti pogodio za 1:3. Treba dodati da je tokom cijelog susreta padala jaka kiša.