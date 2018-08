Atletiku Superkup Evrope

Fudbaleri Atletiko Madrida pobjedili su Real Madrid sa 4:2 i osvojili Superkup Evrope u Talinu poslije produžetaka.

Real je tokom 90. minuta bio bolja ekipa, ali je Atletiko iskoristio nekoliko grešaka odbrane "kraljevića" pa je poslije regularnog dijela meča bilo 2:2.

Golove za Real su Atletiko su davali Kosta (dva), Saul i Koke, a za Real su strelci bili Serhio Ramos i Karim Benzema.

Vjerovatno niko u Atletiko Madridu nije mogao da zamisli da će Dijego Kosta već u 49. sekundi zatresti mrežu gradskog rivala.



Dijego Godin je poslao loptu visoko, Kosta je primio glavom pa krenuo da trči ka golu Reala, prošao je pored dvojice igrača i onda iz mrtvog ugla špicem zakucao loptu milimetarski precizno za 1:0.



Real je tada na prepad primio gol, ali se nakon toga konsolidovao i već do 15. minuta uspostavio kontrolu igre, dok se Atletiko povukao.



Marselo je igrao dobro i u 18. minutu je umalo asistirao Marku Asensiju za gol. Prošao je po boku, ubacio loptu, a Asensio vješto petom sa prve stative probao da prevari Oblaka.



Oblak se brzo bacio i vrhovima prstiju skrenuo loptu.

Real je bio bolji i to je pokazao u 27. minutu kada je desnom stranom "proleteo" Garet Bejl i centrirao do druge stative. Tamo je iza leđa Saviću utrčao Benzema i glavom poravnao na 1:1.



Tek što je Real dao prvi gol, Asensio je mogao da postigne i drugi. Sam je ušao u kazneni prostor, niko od četvorice defanzivaca Atletika ga nije ni dirnuo i samo je sreća bila na strani crveno-belih pa lopta nije otišla tek neki centimetar levo i u mrežu po drugi put.



Šutirao je sa distance i Bejl nakon toga, ali Real do poluvremena nije uspeo da postigne gol iako je bio bolji rival.



Atletiko je pokušao da napadne u prvih sedam, osam minuta nastavka, ali nije uspevao ni da priđe golu Reala.



Više prekida i nezanimljiva igra obeležili su period do 60. minuta kada ni jedni ni drugi nisu igrali dobro.



Real u 63. uspeva da preokrene. Huanfran je rukom igrao u svom kaznenom prostoru posle visokog centaršuta i sudija je pokazao na belu tačku, a Ramos bio neumoljiv.



Atletiko nije uspio da stvori ni polušansu do 75. minuta, a Real je imao tek jednu preko Rafaela Varana.

I kada je najmanje djelovalo da će se nešto desiti, desio se gol Atletiko Madrida. Marselo je pored svog kaznenog prostora uspio da spreči loptu da ne ode u aut, ali je time "poklonio" pogodak rivalu.



Lopta je došla do Huanfrana koji se dobro snašao, dodao do Koree, a ovaj je sa gol-aut linije vratio u peterac do Koste koji je pod prečku gađao za 2:2.



Rezultat je ostao na snazi do kraja i ušlo se u produžetke u kojima je Real bio nešto bolji.



U produžecima je Atletiko sa dva spektakularna gola, kaznio nove greške odbrane. Prvo je Varan "prodao" loptu, Kosta je ukrao i propustio Lemaru a ovaj vratio Saulu za nevjerovatan volej u 99. minutu i novi preokret.



Tri minuta kasnije novi šok su obezbedili Kosta, Vitolo i Koke. Poslednji navedeni je bio realizator i Atletiko Madrid je uspio da savlada velikog rivala.(B92)