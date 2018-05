Atletiku dovoljan minimalac, Marsej se provukao u produžecima

Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se u finale Lige Evrope, nakon što su minimalnim rezultatom savladali Arsenal u revanš meču polufinala.

Madriđani su na gostovanju Tobdžijama igrali neriješeno sa 1:1, tako da im je ovo bilo dovoljno za plasman u finale.

Atletiko je gotovo tokom cijelog susreta bio bolji tim, što im se i isplatilo.

Pogodak vrijedan finala postigao je Dijego Kosta nakon sjajne asistencije Grizmana u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

I u drugom dijelu Atletiko je bio bolji na terenu i više napadao.

Uglavnom su Madriđani napadali preko koste i Grizmana, ali rezultat je do kraja ostao nepromijenjen.

Hopes for Arsenal booking it's tickets to #Lyon vanishing as Diego Costa scores a goal in the dying seconds of the 1st half.



A mountain to climb and an exciting second half awaits.#ATM #ATMAFC #europaleaguenaespn #arsenal #AtleticoMadrid #diegocosta #Europa pic.twitter.com/hViFCb7nlR