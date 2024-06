Austrija srušila Nizozemsku i senzacionalno osvojila grupu

Danas je kompletirana grupa D na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

U posljednjem trećem kolu sjajna Austrija je pobijedila Nizozemsku sa 3:2 i tako nakon remija Francuza i Poljaka osvojila grupu, dok su “oranje“ tek treće, ali idu dalje.

Pobjednik ove grupe grupe Austrija ide na drugoplasiranu ekipu iz grupe f, a to će vjerovatno biti Turska ili Češka. Drugoplasirani Francuzi će u osmini finala igrati protiv drugog iz grupe E u kojoj se nalaze Belgija, Ukrajina, Slovačka i Rumunija (svi imaju po tri boda). Nizozemsku sada čeka vjerovatno pakao obzirom da idu na prvoplasiranu selekciju iz grupe C, a to će po svemu sudeći biti Engleska.

Austrija je na fenomenalan način otvorila utakmicu. Igrala se 6. minuta kada je nesretni Malen pogodio vlastitu mrežu. Pres je ubacio sa strane, a Malen je umjesto u korner poslao lopta iza leđa svog golmana. U tim trenucima su Austrijenci držali prvo mjesto u grupi D. U nastavku su Nizozemci preuzeli kontrilu igre, ali nisu imali ozbiljnijih prilika.

U 38. minuti Austrija je mogla do 2:0. Sabicer je šutirao, odbranio je Verbrugen, a onda Arnautović u nastvaku "promašio" fudbal. Oranje su zaprijetile tek u finišu prvog dijela, ali Depaj je bio neprecizan.

Na samom startu drugog dijela poravnanje. Simons u 47.minuti pronalazi Gakpa koji pogađa za 1:1. Činilo se tada bi popularne “lale“ mogle i do preokreta, ali Austrijanci nisu mislili tako.

Igrala se 59. minuta, Grilič je pronašao Romana Šmida koji uz pomoć De Fraja po drugi put dovodi Austriju u vođstvo. Novi povratak Nizozemaca vidjeli smo u 75. minuti preko Depaja, ali nevjerovatna Austrija ipak do dolazi do velike pobjede.

U 81. minuti Sabicer stupa na scenu i pogađa za 3:2 i veliku pobjedu Austrije.

Poredak: Austrija 6, Francuska 5, Nizozemska 4, Poljska 1.

