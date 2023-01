Autobus sa fudbalerima pao sa mosta, ima nastradalih (FOTO)

​Tragedija se desila u Brazilu, kada je u ponedeljak, ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu, a nešto prije podneva po srednjoevropskom, autobus sa fudbalskim timom pao sa deset metara visokog mosta, javlja "Globo".

Taj brazilski mediji ističe da je u autobusu bila ekipa Vila Marija Helena, koja se, nakon što je osvojila turnir u Ubaporangi, vraćala u rodi Dukve de Kašijas.

Isprva su lokalne novine javile da je četiri osobe poginule u padu ovog autobusa, ali je "Globo" naknadno objavio da je najmanje pet žrtava.

Još 29 osoba su izvučene iz olupine, od kojih je 24 preveženo u bolnicu Sao Salvador u Alem Paraibi, a pet njih u bolnicu u Leopoldini.

"Trenutno nemamo informacija o njihovom zdravstvenom stanju", javlja "Globo", dodajući i sljedeće detalje koje je saznao od spasilaca:

"Iako nije poznat identitet žrtava, od četvoro najprje izvučenih tijela poginulih, trojica su tinejdžeri, starosti od 14 do 17 godina, a jedno je bila odrasla osoba, neutvrđenih godina starosti", prenose Novosti.

Ônibus com a delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena cai de ponte em MG e deixa 4 mortos e 29 feridos. Equipe, que é do Rio de Janeiro, voltava de MG após conquistar a Copa Nacional Ubapuranga. @geglobo | @g1 Reprodução/O Vigilante Online pic.twitter.com/zZlqlpp4Yy