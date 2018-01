Avdukić potpisao za Željezničar Sport tim

Iskusni golman Asmir Avdukić koji je u prethodnoj sezoni nosio dres banjalučkog Borca staće među stative Prvoligaša Republike Srpske Željezničar Sport tima, a sa ovim klubom potpisao je ugovor do kraja sezone uz mogućnost produženja.

Avdukić je sa reprezentacijom BiH učestvovao je na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, a kada je klupska karijera u pitanju nosio je dres nekih od najkvalitetnijih BH klubova. Izuzetno zadovoljan zbog nove stranice u karijeri.

"Pratio sam ono što Željezničar radi prethodnih godina, napravili su jednu priču koja je prepoznatljiva na ovim prostorima i to je nešto što me privuklo u ovaj klub. Poznajem se sa šefom stručnog štaba Branislavom Krunićem, zajedno smo se radovali, zajedno tugovali i mnogo vremena proveli zajedno na terenu. Moja ambicija je da ovim mladim fudbalerima pomognem svojim iskustvom", rekao je Avdukić.

Šef struke Željezničar Sport tima Branislav Krunić kaže da je ovo transfer koji će unaprediti igru i prvog tima ali i omladinskog pogona.

"Drago mi je što je Asmir došao u klub, kao igrači smo sarađivali na terenu, postigli smo mnogo uspeha i nadam se da ćemo i u ovom klubu imati isti kurs. Velika je stvar što je on u svojim poznim igračkim godinama odlučio da pomogne mladim igračima jer je on čovek sa ogromnim iskustvom koje može preneti na mlade i talentovane fudbalere, a posebno golmane. On je neko ko će golmanima moći pokazati neke elemente na terenu. Njegovo prisustvo će nam mnogo značiti, a svakako će to biti korisno i za njega jer se on opredelio da u budućnosti nastavi sa trenerskim poslom", rekao je Krunić.