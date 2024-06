BILD: U sukob Engleza i Srba umiješani i Albanci (VIDEO)

Dok jedan dio stranih medija prenosi da je reč o sukobu engleskih i srpskih navijača, drugi prenose da su umiješani bili i albanski navijači iako za to u ovom trenutku nema potvrde.

16.06.2024 EURO 2024 Albanians attacking Serbians and some England fans https://t.co/fArHXsZSnE pic.twitter.com/S43qbxQ06D

Razbijeno je nekoliko izloga lokala i bašta prije nego što je intervenisala njemačka policija i smirila situaciju. A kako prenosi njemački Bild, Albanci su navodno umiješani u ovaj sukob.

BILD reporter: Albanias possibly involved in violent assault on Serbian soccer fans in central Gelsenkirchen ahead of England's Euro 2024 game against Serbia; several people injured, arrested pic.twitter.com/xfjLU0bOxi https://t.co/xNStCz60en