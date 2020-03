BMW-om uletio na teren, fudbaleri spašavali živu glavu

Tokom utakmice druge lige Južne Afrike, jedna osoba je automobilom BMW uletjela u igralište i umalo pogazila fudbalere.

Fudbalski savez Južne Afrike se oglasio povodom incidenta.

"Šokirani smo zbog ovog varvarskog ponašanja. Tome nema mjesta u fudbalu. Uskoro ćemo na sastanku odlučiti kakvu ćemo kaznu donijeti", stoji u saopštenju.

I dok je poludjeli vozač jurio igrače po terenu, publika na stadionu je snimala i smijala se scenama.

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB