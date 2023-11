Bahar: U prvom poluvremenu smo trebali primiti više golova

U prvom poluvremenu smo zaslužili da primimo i više golova, poručio je Barak Bahar, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Crvena zvezda nakon poraza od RB Lajpciga.

Aktuelni šampioni Srbije savladani su na Marakani rezultatom 1:2 u okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona.

„Sastav za koji sam se odlučio je moja odgovornost. Na poluvremenu sam shvatio da nam trebaju promene i napravio sam ih. Dobro smo počeli u drugom poluvremenu i mogli smo odmah da pogodimo, a na kraju i da dođemo do remija. Sve to su moje odluke. Kanga je zaslužio takođe da igra, bio je dobar u poslednjoj prvenstvenoj utakmici i zaslužio je. Posle utakmice su svi pametni, ali smo pred meč hteli drugačije da igramo. Kraso je počeo u sredini jer smo računali na tu prednost gde on može da zadrži i odloži loptu, ali igrali su dobar presing i nismo imali šta da čuvamo. U drugom poluvremenu je bilo bolje“, počeo je Bahar.

Fudbaleri Crvene zvezde u dva poluvremena pokazali su dva lica.

„U prvom poluvremenu smo zaslužili da primimo i više golova, ali u nastavku smo igrali dosta bolje i imali dobar momentum. Na 0:1 smo mogli da izjednačimo, potom i smanjili na 1:2 i na posletku zamalo remi. Da smo pogodili u poslednjem minutu, sad bi bila druga priča“, kaže Bahar.

Reagovao je Bahar i već na poluvremenu napravio dvije izmjene.

„Spremali smo nešto što nije uspelo u prvom poluvremenu. Shvatili smo da moramo da menjamo i to je moj posao da reagujem kada stvari ne funkcionišu. Srećan sam što smo dobro počeli u nastavku, i što su svi sa klupe pružili doprinos. Malo nam je falilo da osvojimo bod“, istakao je Bahar.

Bahar vjeruje da će Zvezda prezimiti u Evropi.

„Imali smo i uspone i padove tokom utakmica u Ligi šampiona, ali smo hteli da budemo hrabri. U prvom poluvremenu nismo uspeli, u drugom smo igrali na "sve ili ništa". Malo nam je falilo i moramo da ostanemo pozitivni. Rezultat nije dobar, ali imamo još dve utakmice u Ligi šampiona i dugu sezonu ispred sebe“, smatra Bahar.

Tek nakon analize će da razgovara sa igračima.

„Ne pričam odmah posle utakmice sa igračima, jer želim da ostanem miran i da trezveno analiziram sa stručnim štabom utakmicu. Sutra ćemo pričati o tome šta treba drugačije, ali mi je važno da smo se borili do poslednje sekunde“, istakao je Bahar.

