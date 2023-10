Bahar poslije remija: Razočarani smo

Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali protiv Jang Bojsa u meču drugog kola grupne faze Lige šampiona (2:2), čime su i sebi dodatno zakomplikovali put pred nastavak takmičenja u Evropi, što može uticati i na eventualno drugo mjesto u grupi.

"Razočarani smo pošto nismo pobedili, imali smo dobar zamajac na početku, ali... Imali smo i prednost domaćeg terena i navijače, ali to nije bilo dovoljno, zaista smo razočarani i to jer smo razočarali navijače i daćemo sve od sebe da to bude bolje idući put", rekao je Bahar.

Istakao je Bahar i da je ekipa trebalo da igra dosta bolje tokom cijele utakmice.

"Trebalo je da igramo bolje tokom cijele utakmice, kada vodimo onda se trudimo da igramo pametnije, u drugom poluvremenu pokušali smo, rekao sam igračima, da se zaista potrude, ali... Nakon gola, moramo da trčimo, to nije bilo dobro, slažem se, ali, završili smo dobro, igrači sa klupe koji su ušli dobro su odradili posao", rekao je Bahar.

Upitan je trener Zvezde i da li je pogriješio sa prvom postavom, kao i to da li je trebalo da se promijeni.

"Možda, ali, ponekad su igrači koji uđu sa klupe u stanju da promijene situaciju, posebno igrač kao Katai, koji nije igrao puno nam je pomogao da dođemo do remija. Nakon toga smo onda vidjeli šta ćemo poslije drugog gola, imali smo i puno promašaja, ali to je fudbal, moramo se više fokusirati, više koncentrisati, jer u Ligi šampiona nema tako puno šansi kao danas, moramo se više fokusirati i pogoditi kada imamo šansu", rekao Bahar.

Kaže i to da je Jang Bojs pomalo i iznenadio trenera.

"Fleksibilan su tim, spremili smo se za 4-4-2, ali nismo očekivali, bili smo spremniji za jednog napačada i krila, danas su igrali drugačije, počeli smo jako dobro i nakon dobre adaptacije, prije prvog gola, ali nakon toga vratili smo se suviše unazad i tu smo kažnjeni", rekao je Bahar.

Dosta amplituda je imala Zvezda u ovoj utakmici, što je viđeno i tokom sezone.

"Rekao sam im na poluvremenu da treba da igramo bolje, da napadamo, ali... Ponekad se ima osećaj da se treba povući i onda smo bili kažnjeni drugim golom i došlo je do toga da skoro pobijedimo, ali nije bilo dovoljno, takva je igra, radi se o momentumu, zamajcu, ali nekad nije dovoljno", naveo je.

Ovaj remi je dosta i promijenio pogled na tabelu, kao i njihovu budućnost u Evropi.

"Ovo je tek druga utakmica, naravno, hteli smo da pobijedimo i da osvojimo još dva poena, ali nije sve izgubljeno, sad imamo dvije utakmice protiv Lajpciga i tu može svašta da se desi i kao svi igrači koji su ušli s klupe, odradili su dobar posao, tako Kraso i Olajinka, Katai i Lučić, koji je bio uključen u gol, svako je pomogao i to je odlično", rekao je on.