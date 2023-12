Bahar pred duel sa Partizanom: Nismo favoriti

Trener Crvene zvezde Barak Bahar obratio se medijima pred 171. vječiti derbi.

Crvena zvezda ima dva boda prednosti u odnosu na Partizan pred gostovanje u Humskoj u srijedu od 18 časova.

Zvezda je prije samo mjesec dana imala šest bodova zaostatka, ali su potom iskoristili poraze vječitog rivala od TSC-a (0:4) i niškog Radničkog (1:2) te remi sa kragujevačanima (3:3).

Na pitanje o tome da li dijeli mišljenje sa trenerom Partizana kada je u pitanju to imali u ovakvoj jednoj utakmici, bez obzira ne trenutna stanja ekipa, favorita, Bahar se nije želio zanositi trenutnom boljom formom svoje ekipe.

"Mislim da u derbiju nema favorita, moramo to pokazati na terenu. Moramo poštovati protivnika, jer su do prije nedjelju dana bili prvi. Vezali su 13 pobjeda. Moramo biti skromni i nastaviti našu sjajnu formu. Nismo slavili u gostima sedam godina, to je veliki izazov. Ne mislim da smo favoriti, moramo to pokazati na terenu", rekao je izraelski strateg.

Njegov tim je analizirao igru Partizana.

"Naravno da smo ih analizirali. Pobijedili su u 13. utakmica u nizu. Nevjerovatno, broj jedan u Evropi. Nakon toga mislim da je normalno da su opali. Momentum nije bitan, druga je utakmica. Znam da je Zvezda u poslednjih šest godina bila bolji tim. Moramo biti spremni, da ne mislimo da smo bolji tim i da se pripremamo do sada", dodao je Bahar.

A potom se zadesilo jedno zanimljiv pitanje, a ticalo se toga da li je dobio ultimatum od uprave kluba da mora da dobije ovu utakmicu.

"Nije mi potreban ultimatum, znam koliko je ova utakmica važna. Ništa mi nije potrebno od drugog".

Podsjećamo, Zvezda je trenutno prvoplasirana sa 46 bodova, dok su crno-bijeli drugi sa dva boda manje.

