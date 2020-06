Bajer odbio 80 miliona evra za Haverca?

Fudbaler Bajer Leverkuzena Kai Haverc na meti je nekoliko klubova, a njemački “Bild” piše da je ponuda Real Madrida od 80 miliona evra odbijena.

Ime dvadesetogodišnjeg njemačkog fudbalera povezivano je i sa Bajernom, Liverpulom, Mančester junajtedom i Čelsijem, a sada se oglasio i sportski director Bajera Simon Rolfes.

"Ne znamo šta će biti, ali znamo da mnogi veliki timovi iz Njemačke i Evrope žele da ga dovedu i da je on sposoban da igra svuda. Ipak, moramo da čekamo, mnogo faktora utiče na to gdje će nastaviti karijeru. Njegova budućnost nije određena", rekao je Rolfes podsjetivši da Haverc sa Bajerom ima ugovor do 2022. Godine i da su u klubu za sada mirni.

Haverc je ove sezone na 38 utakmica postigao 15 golova i upisao osam asistencija.