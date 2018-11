Bajern drma skandal, Riberi udario novinara?

Stanje u minhenskom Bajernu u najmanju ruku je alarmantno početkom ove sezone, a sada klub drma novi skandal poslije poraza u velikom derbiju sa Borusijom.

Bavarci su poraženi u Dortmundu u velikom "Der klasikeru" rezultatom 3:2, poslije čega zaostaju sedam bodova za najvećim rivalom, zbog čega su neki igrači bili veoma bijesni.

Posebno nervozan bio je Francuz Frank Riberi koji je, prema pisanju njemačkih medija, divljao poslije utakmice i udarao novinara.

"Bild" se poziva na nekoliko svjedoka koji su vidjeli da je Riberi tri puta opalio šamar francuskom novinaru Patriku Gijuu, nekadašnjem fudbaleru, a danas televizijskom komentatoru "beIN Sportsa", koji je kritikovao krilnog napadača Bajerna zbog loše igre.

On je istakao da je Riberi jedan od glavnih krivaca za Bajernom poraz jer je nekoliko puta izgubio loptu poslije čega su "pucale" opasne kontre. Uostalom, domaćin je do trijumfa stigao nakon kontranapada koji je počeo kada je Sančo oduzeo posjed Riberiju.

Giju je navodno imao i pozitivne komentare na Frankovu igru, ali ovog to nije zanimalo.

Očevici su za "Bild" opisali kako je tekao napad na novinara - Riberi je izlazio sa stadiona i išao prema Bajernovom autobusu, kada mu je Giju prišao tražeći mu izjavu. Fudbaler je počeo da ga vrijeđa, a onda čovjeka koji je ispred njega stajao sa rukama u džepovima, tri puta ošamario i odgurnuo.

