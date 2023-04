Bajern razmišlja o prodaji Manea nakon sukoba u svlačionici

Njemački fudbalski gigant, Bajern Minhen razmatra prodaju Sadija Manea nakon njegovog sukoba sa saigračem Lirojem Saneom, prema izvještajima iz te zemlje.

Mane i Sane su se posvađali nakon poraza Bajerna od 3-0 od Mančester Sitija u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona u utorak.

Prema njemačkom listu "Bild", Mane i Sane su se posvađali na terenu nakon što je bivši napadač Liverpula ubačen kao zamjena u drugom poluvremenu.

Tvrdi se da se Mane nakon utakmice požalio Saneu kako je bivši krilni igrač Mančester Sitija razgovarao s njim.

U izvještaju se dalje tvrdi da je Mane zatim udario Sanea prije nego što su se razdvojili.

Sadio Mané and Leroy Sané have apologized to the squad following their altercation in Manchester [@SkySportsNews]pic.twitter.com/YDciMY3vyT