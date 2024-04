Bajern slavio, Dortmundu susret dvije Borusije

Bajern je želio da produžio neizvjesnost oko prvaka Njemačke na bar još nekoliko sati, eventualno i duže, ali mu je za to bila potrebna pobjeda na ’’Alijanc areni’’ protiv Kelna.

I nije uopšte bilo lako Bavarcima da zabilježe pobjedu protiv Kelna – 2:0, očigledno je da su mislima bili okrenuti ka revanš meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Arsenala, u srijedu u Minhenu.

I u takvom odnosu snaga Bajern je bio bolji rival, Kejn je u prvom poluvremenu pogodio stativu, ali je njegovu grešku ispravio u nastavku Gereiro, Portugalac je bio precizan u 65. minutu, dok je trijumf Bajerna u 90+2. potvrdio Miler.

U duelu dve Borusije, bolja je bila gostujuća, Dortmund je slavio protiv Menhengladbaha – 2:1. Bio je ovo vrlo važan trijumf ’’Milionera“, u borbi za četvrto mjesto i plasman u Ligu šampiona, mada bi i peta pozicija mogla da donese tu privilegiju, u zavisnosti od raspleta u završnici evrokupova.

Bilo kako bilo, Dortmund je odigrao odličan meč, a junak pobjede bio ja austrijski reprezentativac Marsel Sabicer. Ovaj momak je najprije sjajno zahvatio volej iskosa sa lijeve strane sa deset metara, golman Omlin je bio nemoćan.

Baš kao i kad je Sabicer izvodio jedanaesterce, prvi put je Austrijanac pogodio u 28, drugi put u 50. minutu. Međutim, tada se dogodio presedan, poslije izvedenog jedanaesteraca sudija je ponovo gledao VAR i odlučio da penal poništi.

Da jedna nesreća nikad ne dolazi sama igrači Dortmunda uvjerili su se već u 55. minutu, kad je Adejemi dobio drugi žuti karton, pa su do kraja ostali sa desetoricom na terenu.

Situaciju u Menhengladbanu pratio je Lajpcig, koji je na domaćem terenu rutinski odradio posao protiv Volfsburga – 3:0. U vođstvo ih je doveo Dani Olmo, koji je pogodio u 13, potom su pobjedu potpisali Slovenac Šeško u 68. i Belgijanac Openda u 82. minutu.

Majnc se grčevito bori za opstanak, a sigurno da navijačima domaćih nije bilo prijatno kad je u 19. minutu pogodio Kaderabek. Ipak, usledio je preokret u drugom poluvremenu za važnu pobjedu Majnca – 4:1.

A taj preokret režirali su Burkart u 47, Mvene u 51. i Gruda u 63. i Onisivo u 88. minutu, za tri boda koja su Majnc učvrstila na poziciji koja vodio u plej-aut, ali i dodatno približila Bohumu, Volfsburgu, pa i Union Berlinu.

Izuzetno bitan meč igran je u Bohumu, gdje su se mreže tresle četiri puta, ali su priznata tek dva gola, za remi domaćina sa Hajdenhajmom – 1:1. Najprije je zbog igranja rukom poništen gol Bestea, zatim je ista situacija viđena kad je Asano savladao protivničkog golmana.

I to je očigledno prilično poremetilo ekipu Bohuma, do te mjere da je autogol u 81. minutu postigao Šloterbek. Ipak, ekipa Erhana Mašovića je uspela da stigne do izjednačenja u 90. minutu, a ponovo je mrežu pogodio Šloterbek, ovoga puta je to učinio za svoj tim.

(Sport klub)

