Bajern smijenio Nagelsmana i odmah doveo zamjenu

Rukovodstvo minhenskog Bajerna odlučilo je da smijeni Julijana Nagelsmana sa mjesta trenera i odmah dovelo njegovu zamjenu.

U nastavku sezone na klupi bavarskog tima će biti Tomas Tuhel, inače veliki prijatelj upravo Nagelsmana.

Najprije je prestižni italijanski novinar novinar Fabricio Romano najavio ovaj potez Bajerna, a potom ga je potvrdio i njemački "Bild".

Nijemci su dodali i dolazak Tomasa Tuhela koji već neko vrijeme je bez angažmana nakon epizoda u Borusiji Dortmund, Pari Sen Žermenu i Čelsiju.

Bajern je trenutno na drugom mjestu u Bundesligi sa 52 osvojena boda, dok Borusija Dortmund ima jedan više na čelu.

Nagelsmanov otkaz inicirao je poraz od Bajer Leverkuzena u prethodnom kolu rezultatom 2:1 i to nakon vođstva u prvom poluvremenu, prenosi b92.

Od preuzimanja Bajerna, Nagelsman je osvojio dva Superkupa Njemačke i jednu Bundesligu.

