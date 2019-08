Bajern stiže na Marakanu, Zvezda ide u London i Pirej

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Bajerna iz Minhena, Totenhema i Olimpijakosa u grupnoj fazi Lige šampiona, odlučeno je žrijebom u Monaku.

Izabranici Vladana Milojevića dobili su tešku grupu, međutim iz trećeg šešira je došla ekipa sa kojom može da se igra.

Za razliku od prethodne sezone, kada je Zvezda igrala sa Liverpulom, PSŽ i Napolijem, šampion Srbije će ovoga puta imati solidne šanse da makar izbori Ligu Evrope.

Zvezda je i ovoga puta mogla do grupe sa Liverpulom i Napolijem, međutim žrijeb je odlučio da im se pridruži Genk.

Mnogi su priželjkivali Dinamo Zagreb, ali će hrvatski predstavnik igrati sa Mančester Sitijem, Šahtjorom i Atalantom.

Grupna faza Lige šampiona kreće 17. i 18. septembra, a završava se sredinom decembra. Uskoro ćemo znati i satnice svih mečeva grupne faze.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! toughest groups are __ __ & __ pic.twitter.com/c7Xdro1vhn