Bajević: Pred nama je puno posla

Dušana Bajevića selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svojim saradnicima intenzivno sprovodi aktivnosti u cilju što kvalitetnijih priprema za utakmice baraže UEFA Lige nacija koje se igraju krajem martu.

Prije objavljivanja spiska Bajević i njegovi saradnici, između ostalog, redovno posjećuje bh. igrače koji igraju u klubovima širom Evrope. Rade i se i analize protivnika Sjeverne Irske i potencijalnih u finalu Irske ili Slovačke.

„Pred nama je još puno posla, ali sam zadovoljan načinom na koji moji saradnici obavljaju svoje zadatke, rekao je selektor Duško Bajević i nastavio:

"Cilj nam je razgovarati sa pojedinim igračima prije samih priprema, i zna se da smo posjetili Edina Džeku, Miralema Pjanića, vratili Senada Lulića, sastali se sa Edinom Višćom. Važno nam je da čujemo razmišljanja igrača, da se upoznamo jer neće biti dovoljno vremena za to kad se već okupimo. Pratimo ne samo one koji su do sada bili dio reprezentacije već i one koje bi eventualno mogli priključiti", rekao je Bajević

Bajević je dodao da svako od njegovih saradnika ima konkretna zaduženja i da se posebno vodi računa o aktivnostima naših protivnika u baražu za plasman na EURO 2020. Selektor je najavio dolazak u N/FS BiH polovinom februara kada bi sa saradnicima sumirao prvi dio obavljenog posla.

Do marta mjeseca potrebno je da se urade brojne analize, između ostalog ne samo protivnika, nego i igre naših reprezentativaca u proteklim kvalifikacijama.